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Новости погоды


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Холода в Амурской области не отступают


ИА "Метеоновости" / 13:57 Вторник, 2 февраля

  Обширный антициклон, традиционно занимающий континентальные районы Дальнего Востока зимой, поддерживает здесь морозную погоду. В центральных и северных районах морозы до -40 и даже -50 градусов - не редкость, а на юге климат мягче. Но и сюда проникает студеный воздух. Под утро 2 февраля в Амурской области воздух остыл до -45 градусов, морозно было и на юге Якутии. Утром 1 февраля здесь даже был зафиксирован рекорд отрицательной температуры, -46,6 градуса показали термометры в Алдане. Ранее, в 1979 году, температура понижалась до отметки -42,8 градуса. 3 и 4 февраля влияние антициклона сохранится, сильные морозы задержатся как на юге Якутии, так и в Амурской области, но температура будет немного выше, чем накануне, ночью -35..-40 градусов, местами до -43, днем -25..-30 градусов. / meteonovosti.ru /
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