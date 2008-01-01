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О погоде в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:31 Среда, 3 февраля



В среду погода в Московском регионе будет постепенно подчиняться влиянию циклонического вихря с запада. Тёплый атмосферный фронт принесёт с собой небольшой снег и кратковременное ослабление ночных морозов.



3 февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом, более заметным в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве составит -4..-2 градуса, по области -6..-1 и будет отмечаться также в конце рабочего дня. Ветер южного направления 3-8 м/с.Атмосферное давление неустойчивое и будет ниже климатической нормы, 745 мм рт. ст..



Содержание кислорода в приземном слое воздуха существенно возрастет. Метеозависимым людям с гипертонической болезнью, вегетососудистой дистонией, частыми приступами стенокардии по-прежнему следует быть более внимательными к самочувствию и соблюдать рекомендации врача. Помнить, что смена температуры (выход из тепла на мороз) может спровоцировать спазм сосудов или приступ бронх спазма. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей это комфортная зимняя погода.



Геомагнитный фон 3 февраля ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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