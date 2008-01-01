Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:31 Среда, 3 февраля

  В среду погода в Московском регионе будет постепенно подчиняться влиянию циклонического вихря с запада. Тёплый атмосферный фронт принесёт с собой небольшой снег и кратковременное ослабление ночных морозов.

3 февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом, более заметным в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве составит -4..-2 градуса, по области -6..-1 и будет отмечаться также в конце рабочего дня. Ветер южного направления 3-8 м/с.Атмосферное давление неустойчивое и будет ниже климатической нормы, 745 мм рт. ст..

Содержание кислорода в приземном слое воздуха существенно возрастет. Метеозависимым людям с гипертонической болезнью, вегетососудистой дистонией, частыми приступами стенокардии по-прежнему следует быть более внимательными к самочувствию и соблюдать рекомендации врача. Помнить, что смена температуры (выход из тепла на мороз) может спровоцировать спазм сосудов или приступ бронх спазма. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей это комфортная зимняя погода.

Геомагнитный фон 3 февраля ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-8
Ср.
3 фев.
-2
Чт.
4 фев.
+2
Пт.
5 фев.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -46
Тура

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100