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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 3 февраля

  Очередная волна холода добралась до столичного региона. В Москве погода хоть и морозная, но по-прежнему теплее, чем бывает в начале февраля. Ночью подмораживало до -9 градусов. А днем снова -4..-6 градусов, а среднесуточная температура на 2 градуса превысит норму. Аномально холодной первая пятидневка февраля отмечалась в 1967 году, ежедневно температура воздуха под утро была ниже -30 градусов, а 3 февраля она понизилась до -31,9 градуса, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день. До положительных значений температура повышалась в это время в 2002 году. 3 февраля термометры показали +4,2 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

Рекордное количество осадков в этот день выпало в 2018 году - 14,5 мм.

В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло: ночью +0,7 градуса, днем +3,2. Прошел небольшой дождь, который заметно уменьшил высоту выпавшего накануне снега. / meteonovosti.ru /
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