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Очень влажная неделя в Приволжcком округе

ИА "Метеоновости" / 09:44 Среда, 3 февраля



Не успев начаться, февраль принялся активно увлажнять территорию Приволжского федерального округа. В начале недели южная часть Приволжья оказалась под влиянием фронтальной волны, её стараниями прошли продолжительные осадки в виде дождя и снега, отмечались порывистый ветер, гололед и повышение температуры до положительных значений. Только за прошедшие сутки местами выпало до двух третей и более месячной нормы влаги, но это только начало.



До окончания этой неделе в некоторых районах Приволжья месячные нормы осадков будут значительно перевыполнены. В середине недели округ окажется под влиянием циклона с центром над северо-западными районами европейской территории. Ожидаются осадки от небольших до умеренных, преимущественно снег, на юге - дождь, возможен гололед. В пятницу осадки в различном фазовом состоянии, местами сильные, принесет активный циклон с юго-запада. Ветер южный, порывистый, местами метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица.



В выходные местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Температура резко понизится, на юге ночью -12..-17, на севере ударят двадцатиградусные морозы. / meteonovosti.ru /



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