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В Австралии бушуют лесные пожары
ИА "Метеоновости" / 10:18 Среда, 3 февраля
Природные пожары, разгоревшиеся к северо-востоку от города Перт на западном побережье Австралии, представляют серьезную угрозу для местных жителей. Из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха огонь продолжает разрастаться, уничтожая жилые дома и фермы.
Ко вторнику, 2 февраля, пожар охватил 7000 га, его периметр составлял 75 км. Огонь прошёл по регионам Мандаринг, Читтеринг, Нортэм, затронув города Вуроло и Суон. По данным Департамента пожарной и аварийно-пожарной службы Австралии, были уничтожены более 30 жилых домов, одному из спасателей была оказана помощь из-за отравления дымом. О других пострадавших пока не сообщается.
За ночь ситуация значительно ухудшилась, и в среду, 3 февраля, более 7300 га фермерских и лесных угодий оказались в огне. Сильные ветры не позволяют пожарным проникнуть внутрь очага возгорания и локализовать огонь. Местные власти напоминают, что лесные пожары непредсказуемы, а погодные условия меняются чрезвычайно быстро, вот почему необходимо соблюдать бдительность.
Жителей 25-километрового участка к западу от Вуроло, северных окраин Перта и других пострадавших регионов предупредили об опасности, угрожающей им при эвакуации: движение на местных дорогах нарушено, люди в панике покидают свои дома, создавая заторы и пробки. / meteonovosti.ru /
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