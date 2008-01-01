

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Наводнения в Париже из-за сильных дождей

ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 3 февраля



Последняя декада января на севере и северо-западе Франции выдалась дождливой. Месячная норма по осадкам была превышена почти в полтора раза. Дождевой паводок вызвал повышение уровня воды в реках.



Служба прогнозирования наводнений во Франции повысила рейтинг метеоопасности в Париже до желтого, что соответствует риску быстрого подъема уровня воды и наводнений, которые не причиняют значительного ущерба, но требуют особой бдительности.



Из-за волны паводка от Марны, правого притока Сены, и обильных осадков главная река французской столицы вышла из берегов. Во вторник, 2 февраля, ее уровень воды поднялся до 4,15 - 4,30 метров, а утром в среду, 3 февраля, он достиг 4,33 метров. В связи с непрекращающимися дождями повышение уровня Сены прогнозируется и в последующие дни.



Мэр Парижа Анн Идальго приняла решение о закрытии главных набережных города: в 4-ом округе вблизи центра Жоржа Помпиду, от станции метро "Бир-Хакейм" до моста Гарильяно, на Лебедином острове неподалёку от Эйфелевой башни и у сада Тюильри.



Другие департаменты округа Иль-де-Франс, административным центром которого является Париж, также готовятся к наводнениям. Самыми пострадавшими от сильных дождей регионами Франции стали север и юго-запад страны: здесь более 19 департаментов помещены в зону оранжевой метеоопасности. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



