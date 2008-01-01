Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Наводнения в Париже из-за сильных дождей


ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 3 февраля

  Последняя декада января на севере и северо-западе Франции выдалась дождливой. Месячная норма по осадкам была превышена почти в полтора раза. Дождевой паводок вызвал повышение уровня воды в реках.

Служба прогнозирования наводнений во Франции повысила рейтинг метеоопасности в Париже до желтого, что соответствует риску быстрого подъема уровня воды и наводнений, которые не причиняют значительного ущерба, но требуют особой бдительности.

Из-за волны паводка от Марны, правого притока Сены, и обильных осадков главная река французской столицы вышла из берегов. Во вторник, 2 февраля, ее уровень воды поднялся до 4,15 - 4,30 метров, а утром в среду, 3 февраля, он достиг 4,33 метров. В связи с непрекращающимися дождями повышение уровня Сены прогнозируется и в последующие дни.

Мэр Парижа Анн Идальго приняла решение о закрытии главных набережных города: в 4-ом округе вблизи центра Жоржа Помпиду, от станции метро "Бир-Хакейм" до моста Гарильяно, на Лебедином острове неподалёку от Эйфелевой башни и у сада Тюильри.

Другие департаменты округа Иль-де-Франс, административным центром которого является Париж, также готовятся к наводнениям. Самыми пострадавшими от сильных дождей регионами Франции стали север и юго-запад страны: здесь более 19 департаментов помещены в зону оранжевой метеоопасности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-6
Чт.
4 фев.
0
Пт.
5 фев.
-9
Сб.
6 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -53
Верхоянск

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100