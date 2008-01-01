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Рекордные осадки обрушились на Самару

ИА "Метеоновости" / 11:12 Среда, 3 февраля



Циклоны и их атмосферные фронты продолжают испытывать на прочность жителей Приволжского округа. В большинстве областей с начала года февральская норма по осадкам выполнена более, чем на половину, а кое-где и полностью. Копилка осадков стремительно пополнялась за счет небольшого волнового циклона, закрутившегося над Нижней Волгой. Сильный снег прошел 2 февраля в Ульяновской области, выпало до 8 мм осадков. 2 и ночью 3 февраля в Оренбургской области до 18 мм - а это означает прирост снежного покрова на примерно 18 см. Сильные осадки прошли в это время в Саратовской и в Самарской областях. В виде снега, мокрого снега и дождя 17 мм влаги выпало в Саратовской области и до 21 мм в Самарской области. В Самаре был даже перекрыт многолетний рекорд по осадкам. Так, 2 февраля выпало 20,6 мм осадков, тогда как в 2016 году количество выпавших осадков составило 17,4 мм. Но и на этом рекорды не закончились. Рекордно высокой была и температура в Самаре. Днем 2 февраля термометры показали +1,3 градуса, немного выше, чем в 1965 году.



До конца недели в Приволжском округе задержится ненастная погода, норма по осадкам будет выполнена, а где-то даже перевыполнена уже к концу недели. Холодать в регионе станет лишь ближе к выходным. / meteonovosti.ru /



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