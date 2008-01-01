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На Дальнем Востоке бушует непогода

ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 3 февраля



Обширный циклон с центром над югом Камчатки портил погоду не только на Камчатке и на Курильских островах. Дотянулись его атмосферные фронты и до Чукотки, где продолжаются сильные снегопады и метели, уже успевшие заметно усложнить жизнь местным жителям. Возникли проблемы с транспортом, были порваны провода, да и передвигаться в метель очень сложно. 2 и ночью 3 февраля на юге Камчатке ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 35-40 м/с. На Чукотке прошел сильный снег, выпало до 30 мм осадков, мела метель, дул сильный порывистый ветер, порывы его достигали штормовой и даже ураганной силы, 28-33 м/с. Такая же сильная метель бушевала и на Курильских островах, но снега выпало меньше, до 10 мм.



Циклон сохранит влияние в регионе до 4 февраля, а затем осадки и ветер станут ослабевать. / meteonovosti.ru /



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