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На юге Европейской России похолодает

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 3 февраля



циклона, кружащего над Нижней Волгой, "грелись" южные регионы Европейской России. Температура воздуха превышала норму на 8-10 градусов, на Северном Кавказе аномалия температуры доходила до 13 градусов. Поступали данные о температурных рекордах. В Ростове-на-Дону 2 февраля воздух прогрелся до 12,6 градуса, ранее, в 2015 году, здесь было +11,6 градуса. В Минеральных Водах не устоял рекорд 1983 года (+12,5 градуса). Днем термометры показали 16,6 градуса. Существенных осадков в регионе отмечено не было. Но в ближайшие дни погода начнет меняться. 4 февраля еще тепло, осадки если и пройдут, то небольшие, ветер в порывах до 10-15 м/с. Ночью +3..+8, днем 5..10, на юге Краснодарского до 19 градусов. 5 февраля регион пересечет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха заметно понизится, пройдут осадки, усилится ветер. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Волгоградской области и в Краснодарском крае, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. В горах Кабардино-Балкарии порывы ветра до 23-28 м/с. На севере региона, в Волгоградской и Ростовской областях, ожидается гололед, налипание мокрого снега. Дальнейшее похолодание придется на 6 февраля. Ночью 0..-5, в Ростовской и Волгоградской областях до -9..-14. Днем около нуля, в Краснодарском крае до +7. На Черноморском побережье ночью 6 февраля +1..+6, днем +6..+11 градусов. Но даже такая температура все же выше привычных значений на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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