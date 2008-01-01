Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Европейской России похолодает


ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 3 февраля

  В теплом секторе циклона, кружащего над Нижней Волгой, "грелись" южные регионы Европейской России. Температура воздуха превышала норму на 8-10 градусов, на Северном Кавказе аномалия температуры доходила до 13 градусов. Поступали данные о температурных рекордах. В Ростове-на-Дону 2 февраля воздух прогрелся до 12,6 градуса, ранее, в 2015 году, здесь было +11,6 градуса. В Минеральных Водах не устоял рекорд 1983 года (+12,5 градуса). Днем термометры показали 16,6 градуса. Существенных осадков в регионе отмечено не было. Но в ближайшие дни погода начнет меняться. 4 февраля еще тепло, осадки если и пройдут, то небольшие, ветер в порывах до 10-15 м/с. Ночью +3..+8, днем 5..10, на юге Краснодарского до 19 градусов. 5 февраля регион пересечет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха заметно понизится, пройдут осадки, усилится ветер. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Волгоградской области и в Краснодарском крае, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. В горах Кабардино-Балкарии порывы ветра до 23-28 м/с. На севере региона, в Волгоградской и Ростовской областях, ожидается гололед, налипание мокрого снега. Дальнейшее похолодание придется на 6 февраля. Ночью 0..-5, в Ростовской и Волгоградской областях до -9..-14. Днем около нуля, в Краснодарском крае до +7. На Черноморском побережье ночью 6 февраля +1..+6, днем +6..+11 градусов. Но даже такая температура все же выше привычных значений на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-6
Чт.
4 фев.
0
Пт.
5 фев.
-9
Сб.
6 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -53
Верхоянск

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100