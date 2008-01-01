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Небывалое тепло в Казахстане

ИА "Метеоновости" / 13:45 Среда, 3 февраля



В Казахстан продолжает поступать теплый воздух. Погодные условия в Средней Азии определяет обширный антициклон, с южными потоками в регион поступает хорошо прогретый воздух. А по северу идут циклонические вихри. Казахстан оказывается в их теплых секторах. Температура воздуха превышает климатическую норму на 8-12 градусов. И уже который день подряд поступают данные о многочисленных температурных рекордов. До рекордных значений прогревается воздух в Казахстане и Туркменистане, но больше всего рекордов в Казахстане. 2 февраля до +1,4 градуса прогрелся воздух в Актобе. В Мугалжаре было +2,8 градуса. В Атырау +9,1, в Актау 12 градусов, в Шымкенте и Худжанде +14,5 градуса. Теплый воздух задержится в Казахстане до субботы. А уже в воскресенье, 7 февраля, на западе региона температура воздуха понизится. А на севере и северо-востоке сохранится аномально высокая температура воздуха. / meteonovosti.ru /



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