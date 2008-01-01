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Погода в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 04:38 Четверг, 4 февраля



Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосфернго фронта. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня ожидается снег. Максимальная температура в Москве -2..0, с понижением к вечеру до -7..-5 градуса. Ветер западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



Ощутимые колебания атмосферного давления на пониженном фоне, кислородный режим благоприятный. Метеочувствительные люди с различными хроническими недугами, особенно перенесшие в острые заболевания, ослабленные, с проявлениями вегетативных и психо-эмоциональных расстройств тяжело реагируют на погодные изменения. Чтобы легче переносить изменения внешних факторов, нужно соблюдать режим труда и отдыха, не давать организму чрезмерную нагрузку, при любой погоде и, если позволяет общее состояние, нужно совершать небольшие прогулки на свежем воздухе. Это способствует насыщению крови кислородом, улучшает функцию дыхания и сосудов. Выполнение рекомендаций врача и прием назначенных лекарств снижает риск развития неблагоприятных реакций.



Для практически здоровых людей, не страдающих повышенной метеочувствительностью такие внешние условия являются благоприятными.



Геомагнитный фон 4 февраля ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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