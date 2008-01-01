Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Москву надвигается снегопад


ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 4 февраля

  Днем 3 февраля и ночью 4 февраля погоду в столичном регионе определяли атмосферные фронты циклона, который от Санкт-Петербурга смещается на восток. В Москве за день 3 февраля выпало в виде снега в среднем 1 мм осадков, за ночь 4 февраля на ВДНХ выпало 2 мм осадков.

В среднем за этот период прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 2 см.

Но на этом погода не успокоится. С юго-запада в центр Европейской России спешит еще один циклон, с более интенсивными осадками. К границам столичной области он приблизится во второй половине дня 4 февраля.

К 21 часу 4 февраля в Москве выпадет 1-2 см снега. Снегопад продолжится и в ночь на 5 февраля. В Москве средний прирост свежевыпавшего снега за ночь 5 февраля составит 2-4 см, но в юго-западной части столицы не исключен прирост в 6-7 см, а в южной половине Подмосковья за сутки может выпасть до 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Чт.
4 фев.
0
Пт.
5 фев.
-9
Сб.
6 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Хомс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100