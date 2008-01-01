

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Москву надвигается снегопад

ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 4 февраля



Днем 3 февраля и ночью 4 февраля погоду в столичном регионе определяли атмосферные фронты циклона, который от Санкт-Петербурга смещается на восток. В Москве за день 3 февраля выпало в виде снега в среднем 1 мм осадков, за ночь 4 февраля на ВДНХ выпало 2 мм осадков.



В среднем за этот период прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 2 см.



Но на этом погода не успокоится. С юго-запада в центр Европейской России спешит еще один циклон, с более интенсивными осадками. К границам столичной области он приблизится во второй половине дня 4 февраля.



К 21 часу 4 февраля в Москве выпадет 1-2 см снега. Снегопад продолжится и в ночь на 5 февраля. В Москве средний прирост свежевыпавшего снега за ночь 5 февраля составит 2-4 см, но в юго-западной части столицы не исключен прирост в 6-7 см, а в южной половине Подмосковья за сутки может выпасть до 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



