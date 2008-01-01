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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 4 февраля

  В столичный регион ненадолго вернулось тепло. Днем 0..-2 градуса, а к вечеру похолодает до -5..-7. На температурный рекорд рассчитывать не приходится, он принадлежит 2002 году. 4 февраля воздух прогрелся до 5,2 градуса. Да и первая неделя февраля в том году была очень теплой. Аномальными морозами в начале месяца запомнился 1967 год, но 4 февраля абсолютный рекорд отрицательной температуры был зафиксирован в 1917 году, -35,5 градуса. Рекордное количество снега в этот день выпало в 2018 году - 25 мм в пересчете на воду. При месячной норме 36 мм. Это абсолютный рекорд не только дня, но и месяца.

В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло: ночью -3,2 градуса, днем +1,2. Прошли небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Хомс

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