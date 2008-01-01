

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Великобритании объявлен высокий уровень метеоопасности

ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 4 февраля



Несколько регионов Великобритании готовятся к неблагоприятным погодным условиям, которые наступят в ближайшие дни. Местные власти опубликовали официальное предупреждение о надвигающихся снегопадах и сравнили их со "зверем, пришедшим с Востока" - аномальными морозами и осадками, обрушившимся на страну с восточной части континентальной Европы в 2018 году.



По информации метеорологического бюро Великобритании, жители некоторых графств рискуют остаться без газа, электричества, воды и мобильной связи. В Шотландии и северной Англии пройдут снегопады, сопровождающиеся сильными ветрами, а на юге страны ожидаются проливные дожди. Осадки, сумма которых превысит 30 мм, повысят угрозу наводнений.



Оранжевый и красный уровни метеоопасности установлены в Бедфордшире, Линкольншире, Кембриджшире, Саффолке, Уэльсе и долинах рек Трент, Северн и Темза. Из-за повышения уровня воды в Темзе под угрозой затопления находятся населенные пункты от Рединга до Виндзора.



Власти призывают людей оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и отказаться от использования личных транспортных средств. В некоторых регионах страны закрыты школы и административные учреждения. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



