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Новости погоды


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В Великобритании объявлен высокий уровень метеоопасности


ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 4 февраля

  Несколько регионов Великобритании готовятся к неблагоприятным погодным условиям, которые наступят в ближайшие дни. Местные власти опубликовали официальное предупреждение о надвигающихся снегопадах и сравнили их со "зверем, пришедшим с Востока" - аномальными морозами и осадками, обрушившимся на страну с восточной части континентальной Европы в 2018 году.

По информации метеорологического бюро Великобритании, жители некоторых графств рискуют остаться без газа, электричества, воды и мобильной связи. В Шотландии и северной Англии пройдут снегопады, сопровождающиеся сильными ветрами, а на юге страны ожидаются проливные дожди. Осадки, сумма которых превысит 30 мм, повысят угрозу наводнений.

Оранжевый и красный уровни метеоопасности установлены в Бедфордшире, Линкольншире, Кембриджшире, Саффолке, Уэльсе и долинах рек Трент, Северн и Темза. Из-за повышения уровня воды в Темзе под угрозой затопления находятся населенные пункты от Рединга до Виндзора.

Власти призывают людей оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и отказаться от использования личных транспортных средств. В некоторых регионах страны закрыты школы и административные учреждения. / meteonovosti.ru /
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