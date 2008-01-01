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Новости погоды


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Непогода в Германии


ИА "Метеоновости" / 10:19 Четверг, 4 февраля

  В Германии, в областях расположенных вблизи реки Рейн, не утихает сильный ветер и продолжаются проливные дожди. Аномально высокая температура воздуха, затянувшиеся дожди и таяние снега стали причиной выхода из берегов реки Рейн.

В Кобленце, где река Мозель впадает в Рейн, было затоплено несколько улиц и центральная набережная. Наводнения затронули и близлежащие области: города Санкт-Гоар, Вайссентхурм и земли Лойтесдорф.

В среду, 3 февраля, скорость ветра в областях Брайсгау и Баден-Вюртемберг на юго-западе страны достигла 25 м/с. В четверг, 4 февраля, в некоторых городах пострадавших областей наступит временное затишье: ожидается переменная облачность без осадков. Однако уже в пятницу, 5 февраля, в регионе вновь начнутся дожди.

При высоком уровне метеоопасности власти региона настоятельно рекомендуют жителям и гостям страны передвигаться по улицам лишь в случае крайней необходимости, держась как можно дальше от деревьев и линий электропередачи. / meteonovosti.ru /
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