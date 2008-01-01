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На востоке России заметают метели

ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 4 февраля



На крайнем востоке Дальневосточного округа погода по-прежнему испытывает жителей штормовыми ветрами. Вот и накануне глубокий циклонический вихрь кружил над югом Камчатского края, втянув в зону неблагоприятной погоды и прилегающие территории. На Курилах в среду шел сильный снег, который сохранялся и в ночь на четверг, порывы ветра достигали 29 м/с. В большинстве районов Чукотского а.о. порывы ветра достигали 23 м/с, шумели метели. Неспокойная погода отмечалась и в Магаданской области, где ветер усиливался до скоростей более 30 м/с. Но самые сильные ветра разгулялись на юге Камчатского края, вблизи центра циклона, зафиксированы порывы до 40 м/с.



Сегодня циклон не изменит своего местоположения и сохранит ветреную погоду со снегопадами и метелями на востоке России.



Не улучшится погода и в пятницу. В Камчатском крае уже на севере снегопады, метели, ветер выше 20 м/с. В Чукотском а.о. и Магаданской области также снег, метель, ветер штормовой силы, до 30 м/с.



Температурный фон в этих районах существенно выше нормы. / meteonovosti.ru /



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