Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На востоке России заметают метели


ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 4 февраля

  На крайнем востоке Дальневосточного округа погода по-прежнему испытывает жителей штормовыми ветрами. Вот и накануне глубокий циклонический вихрь кружил над югом Камчатского края, втянув в зону неблагоприятной погоды и прилегающие территории. На Курилах в среду шел сильный снег, который сохранялся и в ночь на четверг, порывы ветра достигали 29 м/с. В большинстве районов Чукотского а.о. порывы ветра достигали 23 м/с, шумели метели. Неспокойная погода отмечалась и в Магаданской области, где ветер усиливался до скоростей более 30 м/с. Но самые сильные ветра разгулялись на юге Камчатского края, вблизи центра циклона, зафиксированы порывы до 40 м/с.

Сегодня циклон не изменит своего местоположения и сохранит ветреную погоду со снегопадами и метелями на востоке России.

Не улучшится погода и в пятницу. В Камчатском крае уже на севере снегопады, метели, ветер выше 20 м/с. В Чукотском а.о. и Магаданской области также снег, метель, ветер штормовой силы, до 30 м/с.

Температурный фон в этих районах существенно выше нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Чт.
4 фев.
0
Пт.
5 фев.
-9
Сб.
6 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -48
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Хомс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100