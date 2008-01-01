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Погода в выходные дни в Москве: мороз и солнце...

ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 4 февраля



циклоны. Сегодня к вечеру очередной из них, приблизившись к столице, заметно пополнит копилку осадков и увеличит сугробы. Этот циклон прервет цепочку ненастных вихрей, а, уходя на восток, освободит место для холодного арктического воздуха. Циклон смещается с большими скоростями и уже к вечеру, ветер с западного сменит направление на северо-западное, температура начнет понижаться и составит в вечерние часы -5..-7 градусов.



В пятницу центр циклона переберется в верховье Волги, и уже на всей территории Москвы и Подмосковья погоду будет определять его тыловая часть. Атмосферное давление начнет расти, а умеренный северо-западный ветер продолжит поставлять холодный воздух. В ночь на пятницу в Москве -10.-12, в Подмосковье до 15 мороза, днем потеплеет ненамного и максимальная температура в городе составит -8..-10, в его окрестностях -7..-12 градусов.



В субботу и воскресенье циклон переберется на Урал, а центр России начнет обживать арктический антициклон. Москва и область окажутся на его восточной и самой холодной окраине, где преобладают ветры северных направлений. Существенных осадков уже не ожидается, а морозы с каждым днем будут только усиливаться.



Под утро в субботу от -15 до -20, днем -12..-17 градусов. В воскресенье в ночные часы морозы усилятся до -18..-23 градусов, днем -14..-19. Атмосферное давление подрастет до нормы. А вот температура воздуха при таких значениях почти на 10 градусов будет ниже многолетних значений. И лишь одно будет радовать москвичей: небо расчистится от облаков, освобождая место долгожданному солнцу. / meteonovosti.ru /



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