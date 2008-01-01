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Новости погоды


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Рекордные холода в Хабаровском крае


ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 4 февраля

  Заметное похолодание пришло на юг и юго-восток Дальневосточного округа еще в конце января, но тогда минимальная температура не смогла преодолеть тридцатиградусную отметку. Холодная погода сохраняется в крае и наступившем февраля. И с каждым днем морозы только крепчают. А в среду нагрянули и тридцатиградусные морозы. В Хабаровске под утро температура понизилась до -30, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд удержался недолго, всего 3 года, но тогда суточный минимум был -28.2 градуса.

Еще холоднее в первые февральские дни погода на Сахалине. В среду среднесуточная температура на острове оказалась ниже нормы почти на 12 градусов. И здесь не обошлось без минимальных рекордов. В ночь на 3 февраля на северо-востоке острова в населенном пункте Ноглики морозы усилились до -32.3, что на 1.1 градуса ниже рекорда 2018 года.

Холодный воздух поступает в эти края с северными ветрами из континентальных районов Якутии, где сейчас пятидесятиградусные морозы. / meteonovosti.ru /
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