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Новости погоды


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На Урале аномальное тепло сменится морозами


ИА "Метеоновости" / 13:52 Четверг, 4 февраля

  Лишь в последней пятидневке января погода сжалилась над жителями Урала, и морозы немного ослабели. Начавшийся февраль суровостью пока не отличается. Температура под утро колеблется от -6 до -11, днем приближается, а местами и преодолевает нулевую отметку. Среднесуточная температура в уральских городах на 10-12 градусов превышает норму. А в среду, 3 февраля, в большинстве из них установлены новые рекорды суточного максимума. Городами-рекордсменами стал Курган с максимальной температурой +0.4 градуса, Шадринск (Курганская область), где днем потеплело до +1.2 градуса, а также города Челябинской области: Магнитогорск и Троицк, где новые рекорды составляют +1.2 и +18 градуса соответственно. Предыдущие рекорды удерживались в них с 2003 года.

Аномально теплая погода на Урале сохранится в течение всей рабочей недели и в субботу. А уже с воскресенья температура начнет понижаться, но останется еще выше нормы. И лишь на следующей неделе усиление морозов будет гораздо ощутимее. / meteonovosti.ru /
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