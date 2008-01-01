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Новости погоды


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Погода в Москве и Подмосковье


ИА "Метеоновости" / 04:51 Пятница, 5 февраля

  Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, чей центр окажется над Верхней Волгой. Снегопады стихнут, а атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 744 мм рт ст. При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. С северо-западным ветром продолжится поступление холодного воздуха. Максимальная температура в Москве -10..-8, по области -12..-7 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами не исключены порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе будет холодно, давление пониженное, кислородный режим благоприятный. Морозная погода и колебания атмосферного давления часто сказываются на самочувствии метеочувствительных людей - возможно усиление спастических реакций, что может сопровождаться внезапным повышением артериального давления, сильными головными болями. При выходе на морозный воздух могут развиваться спазм сосудов у лиц, страдающих стенокардией, появиться острые приступы бронхоспазма. Соблюдение мер предосторожности и своевременный прием лекарств, назначенных врачом, поможет уменьшить риски. Для молодых, тренированных и не метеозависимых людей такие внешние условия являются благоприятными и редко отрицательно влияют на общее состояние. / meteonovosti.ru /
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