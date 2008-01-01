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Новости погоды


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На юг западной Сибири идет тепло


ИА "Метеоновости" / 08:47 Пятница, 5 февраля

  Зима сезона на юге Западной Сибири 2020-2021гг продолжает удивлять резкой сменой погоды. После холодов, ночью 1, 2 февраля, когда столбик термометра опускался до -30,-35гр. началось резкое потепление и 3, 4 февраля днем по региону: +1,-4градуса. Количество выпавших осадков за сутки местами составило половину месячной нормы. Виной активный циклон с системой фронтов.

5 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся, заметно похолодает, ночью 12.. -17 градусов, . местами до -25, по югу региона -7..12 градусов. Днем температура -5..-10 градусов.

6, 7 февраля Сибирь вновь будет под властью обширного циклона, В Новосибирской, Томской Кемеровской, областях и на Алтае прогнозируются умеренные и сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Усиление ветра в купе с осадками будет способствовать появлению снежных заносов на дорогах и метели, вся эта снежная вакханалия будет проходить на фоне повышения температуры. Днем столбик термометра поднимется до положительных значений. По северу региона -3..+2 градуса, по югу до +6 градусов. / meteonovosti.ru /
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