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Непогода в Латвии
ИА "Метеоновости" / 09:08 Пятница, 5 февраля
С начала 2021 года Латвия не раз оказывалась в центре циклонов, приносящих в страну холод и снегопады. За январь в стране выпало 50-55 мм осадков, что боле нормы на 130%, и в середине месяца было экстремально холодно, на 10-13 градусов ниже нормы. В начале февраля в Латвии вновь ожидаются сильные морозы и обильные осадки.
В восточных регионах Латвии снегопады начались в понедельник, 1 февраля, а к пятнице распространились по всей стране, в частности, в ее центральной части. В Риге снег будет идти до конца недели, при этом температура воздуха понизится до -13 градусов.Скорость ветра может достигать 10 м/с, что усилит ощущение холода.
На востоке страны, в Вентспилсе и Талси, снегопады продлятся еще дольше, со снижением температуры до -10 градусов и порывами ветра до 10 м/с.
Местные службы спасения напоминают, что во время метели и сильного снегопада необходимо соблюдать особую бдительность на дорогах, держаться на расстоянии от деревьев и линий электропередачи, а также следить за предупреждениями метеорологов. / meteonovosti.ru /
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