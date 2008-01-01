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Итоги снегопада в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 5 февраля
За день 4 и ночь 5 февраля циклоны основательно потрудились, засыпав южную половину столичного региона снегом. За процесс в Москве выпало 5-7 мм осадков, на территории Новой Москвы 7-9 мм, а прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 см.
Ночью 5 февраля наиболее интенсивный снег наблюдался в Восточном и Юго-восточном округе Москвы.
За сутки существенно увеличилась и высота снежного покрова, на ВДНХ она достигла 33 см, что еще ниже нормы. В МГУ снега прибавилось на 5 см, высота снежного покрова составила 42 см, а в Измайлове самый высокий снежный покров, 48 см.
По области сильно подросли сугробы в Серпухове, Кашире и Коломне, на 6-7 см, а на севере Подмосковья, в Дмитрове, снега не прибавилось.
В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, при низкой температуре воздуха высота снежного покрова может уменьшиться только за счет его уплотнения. / meteonovosti.ru /
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