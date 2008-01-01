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На Нидерланды надвигаются снегопады

ИА "Метеоновости" / 09:56 Пятница, 5 февраля



Вслед за обильными осадками в Великобритании за сутки местам выпадало до 40 мм), значительное ухудшение погодных условий ожидается в странах, также расположенных на берегах Северного моря.



По информации метеорологического института Королевства Нидерланды, на страну надвигаются сильные метели в сопровождении холодного восточного ветра.Днем в субботу, 6 февраля, в северной и центральной части страны начнутся сильные снегопады, порывы ветра достигнут 20 м/с. К воскресенью высота снежного покрова вырастет до 30 см. В Амстердаме температура воздуха будет держаться ниже нуля до конца следующей недели.



На юге Нидерландов ожидаются сильные дожди. Из-за низкой температуры воздуха в регионе синоптики предупреждают местных жителей о возможности образования гололедицы на дорогах и призывают их соблюдать осторожность. / meteonovosti.ru /



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