Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
5 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Нидерланды надвигаются снегопады


ИА "Метеоновости" / 09:56 Пятница, 5 февраля

  Вслед за обильными осадками в Великобритании за сутки местам выпадало до 40 мм), значительное ухудшение погодных условий ожидается в странах, также расположенных на берегах Северного моря.

По информации метеорологического института Королевства Нидерланды, на страну надвигаются сильные метели в сопровождении холодного восточного ветра.Днем в субботу, 6 февраля, в северной и центральной части страны начнутся сильные снегопады, порывы ветра достигнут 20 м/с. К воскресенью высота снежного покрова вырастет до 30 см. В Амстердаме температура воздуха будет держаться ниже нуля до конца следующей недели.

На юге Нидерландов ожидаются сильные дожди. Из-за низкой температуры воздуха в регионе синоптики предупреждают местных жителей о возможности образования гололедицы на дорогах и призывают их соблюдать осторожность. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-12
Пт.
5 фев.
-10
Сб.
6 фев.
-15
Вс.
7 фев.
-12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -45
Оленек

некомфортное место: Ветлуга
комфортное место: Аподака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100