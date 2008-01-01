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В Санкт-Петербурге ударил двадцатиградусный мороз

ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 5 февраля



зима возвращает долги петербуржцам. С начала февраля температура стала устойчиво отрицательной и в прошедшие дни продолжала понижаться. Стараниями циклонов на этой неделе выпало уже около 14 мм снежных осадков, то есть почти половина скромной февральской нормы.



Снежный покров из тонкого покрывала превратился в добротную белую шубу, в середине недели его высота достигла 27 см. В четверг в тыловой части циклона погода стала морозной, а минувшей ночью прояснилось, воздух выхолодился до -19.5 - на сегодняшний день это самая низкая температура с начала зимы.



Обвал арктического воздуха продолжается, в связи с чем в Ленинградской области ожидается очень холодная погода. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. В ночь на субботу в Северной столице подморозит до -17..-20, днем ожидается -10..-13. В воскресенье будет теплее, но ненамного, температура повысится на 2-3 градуса. По прогнозам, очень холодная погода не покинет берега Невы и на следующей неделе. / meteonovosti.ru /



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