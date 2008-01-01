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В Беларуии и Украине непогода сменится похолоданием

ИА "Метеоновости" / 12:05 Пятница, 5 февраля



Циклонический вихрь "Зигберг" 4 февраля стремительно ворвавшись порывистыми ветрами с запада на территорию республики Беларусь, оставил за собой внушительный снежный след в виде трети месячной нормы осадков. В результате чего за сутки высота сугробов в Минске увеличилась на 4 см и до тридцатисантиметровой отметки на сегодняшний день не хватает всего лишь 1 см.



По территории Украины циклон прошелся дождями и штормовым ветром, сила которого в отдельных районах превышала 15-17 м/с. На черноморском побережье, в районе Одессы, высота волн достигала метровой отметки. Вместе с тем, оказавшись в теплом секторе неспокойного "Зигберга" в ряде населенных пунктов Украины температура воздуха приблизилась к рекордно теплым показателям, а в Черновцах даже был на 0,2 градуса побит рекорд 1948 года, который теперь для 4 февраля составляет +13.8 градуса.



Однако уже сегодня и Украина, и Беларусь окажутся в тыловой части циклона. С ростом атмосферного давления придет и ощутимое похолодание.



В республике Беларусь в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля, в ночные часы температура воздуха опустится до -18..-13 градусов. Уже в ночь на субботу, 6 февраля, температура воздуха в республике Беларусь понизится до -18..-13 градусов, местами похолодает до -20 градусов, в дневные часы при малооблачной погоде и при умеренном ветре воздух сможет прогреться лишь до -15..-10 градусов. В ночь на воскресенье, 7 февраля, морозы окрепнут до 22..-17 градусов, местами прогнозируемая температура воздуха составляет -25 градусов. Днем преимущественно без осадков, лишь по Брестской области временами небольшой снег.



Положительные температуры уже сегодня покинут и территорию Украины. Здесь так же заметно похолодает. В Сумской области в предстоящие выходные в ночные часы прогнозируется температура воздуха до -10 градусов. В южных регионах сохранится еще слякотная погода при температуре воздуха в дневные часы +1..+5 градусов, с понижением в ночные часы до -3..+2 градусов.



На дорогах гололедица. Просьба водителей соблюдать безопасный режим вождения, пешеходам быть внимательнее и осторожнее при передвижени. / meteonovosti.ru /



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