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Штормовой ветер уже сегодня испортит погоду на Тавриде
ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 5 февраля
На Тавриде февраль до конца рабочей недели продолжал радовать жителей не по сезону теплой погодой. Температура воздуха превышала климатическую норму на 8-10 градусов. Лишь дымки и туманы портили картину комфорта.
Но уже сегодня к вечеру, 5 февраля, полуостров ждет резкое изменение погодных условий. Спокойствие нарушит наделавший много шуму европейский циклонический вихрь. Ведущие ветровые потоки, сменив направление на северо-запад, начнут активно поставлять по западной периферии высотного циклона холодные воздух со Скандинавии. Смена воздушных масс вызовет резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем, по региону выпущено штормовое предупреждение на усиление ветра до 20-25 м/с, в горных районах до 30-35 м/с.
В ночь на субботу, 6 февраля при прохождении холодного фронта, скорость смещения которого составляет около 45 км/ч, в Крыму ожидается дождь, переходящий в снег, местами в осадках видимость будет составлять менее 1000 м. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днём 3-8 градусов выше нуля.
С приходом непогоды не исключено возникновения аварий на объектах энергетики, возможно увеличение количества ДТП, затруднения в работе аэропорта, существует угроза падения линий электропередач и рекламных конструкций. Также прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей. В регионе, начиная в вечера пятницы и до окончания выходных дней, объявлены желтый и оранжевый уровни опасности.
До вторника температуры воздуха на полуострове будут соответствовать зимней норме, которая на начало февраля, следуя из многолетней практики, слегка превышает нулевую отметку. Но уже с 8 февраля, теплый воздух вновь вернется в регион, температурный фон начнет опережать норму на 3-5 единиц. Столбик термометра в дневные часы будет стремиться достигнуть 10-градусной отметки, однако, сопутствующие при этом дожди помешают испытать радость в полном объеме. / meteonovosti.ru /
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