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На Урале в выходные резкие погодные контрасты

ИА "Метеоновости" / 14:54 Пятница, 5 февраля



Сложные метеоусловия предстоит пережить в предстоящие выходные дни жителям Приволжья и Урала. Активность циклонического вихря, после прохождения европейской территории России не ослабела. Он по-прежнему полон сил. Оставляя за собой след, в виде снежных заносов и сугробов, циклон решительно пробивается вглубь страны, подпитываясь температурными контрастами широт.



Сегодня, 5 февраля, теплая зона атмосферных фронтов достигла Предуралья, температура воздуха здесь перешла через ноль в сторону положительных значений и превысила климатическую норму на 12-16 единиц. В Перми не за горами новый температурный рекорд дня: для 5 февраля экстремум принадлежит 2016 году при значении +0.8 градусов, а в 12 часов по московскому времени на метеорологической станции Перми температура воздуха зафиксирована при значении +0.7 градусов.



Завтра, 6 февраля, центр циклона пересечет 60o в.д. и окажется на границе Пермского края и Свердловской области. Атмосферное давление в центре вихря составит 990 гПа. Рекордное тепло продержится в регионе до вечера, затем с продвижением циклона на восток, сценарий погоды начнет формировать тыловая часть циклона. Температура воздуха резко сменит курс в сторону отрицательных значений.



Так если в Перми к 17 часам по местному времени 7 февраля еще прогнозируется около 0 градусов, то уже через 12 часов, к 05-00 утра она опустится до -10 градусов.



Еще более резкие колебания почувствуют на себе жители Екатеринбурга. Сюда холодный атмосферный фронт доберется чуть позже, но его влияние будет более контрастным: под утро, 7 февраля, город накроет погодный коллапс: с порывистым западным ветром до 15-17 м/с, снежными зарядами температура воздуха с нулевой отметки резко упадет на 15 градусов. А к завершению выходного дня, в ночь на понедельник, 8 февраля, в столице Урала и вовсе похолодает до -25..-20 градусов. Абсолютное атмосферное давление воздуха при этом за сутки вырастет на 15-17 единиц (от 735 мм рт ст до 745 мм рт ст).



При таких метеоусловиях велик риск, как внешних факторов в виде гололедицы и снежных заносах на дорогах и улицах, но и велик риск обострения проблем со здоровьем у людей, страдающих различными заболеваниями. А значит, стоит поберечь себя и принять заранее все профилактические необходимые, чтобы облегчить болевые симптомы. / meteonovosti.ru /



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