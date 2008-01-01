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Новости погоды


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У февраля есть шанс выйти в лидеры по солнечному сиянию


ИА "Метеоновости" / 15:50 Пятница, 5 февраля

  Исходя их многолетних наблюдений в столице за продолжительностью солнечно сияния относительно второго месяца зимы, можно отметить, что количество солнечных дней в феврале уменьшается.

По данным Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова за период с 1961 по 1990 год этот показатель составил в среднем 72 часа, а за период с 1981 по 2010 год - 62 часа.

С учетом того, что продолжительность светового дня в феврале (от восхода до захода солнца) постепенно увеличивается в среднем от 9 до 10 часов в сутки, можно примерно рассчитать, что для выполнения Москвой нормы солнечного сияния в этом месяце необходимо полноценных 8 дней с хорошей малооблачной погодой.

Старт дан 5 февраля. В условиях холодного антициклона можно найти немало плюсов, одним из которых и является малооблачная погода. Считаем все вместе часы и минуты и верим в солнечную победу! / meteonovosti.ru /
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