

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

У февраля есть шанс выйти в лидеры по солнечному сиянию

ИА "Метеоновости" / 15:50 Пятница, 5 февраля



Исходя их многолетних наблюдений в столице за продолжительностью солнечно сияния относительно второго месяца зимы, можно отметить, что количество солнечных дней в феврале уменьшается.



По данным Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова за период с 1961 по 1990 год этот показатель составил в среднем 72 часа, а за период с 1981 по 2010 год - 62 часа.



С учетом того, что продолжительность светового дня в феврале (от восхода до захода солнца) постепенно увеличивается в среднем от 9 до 10 часов в сутки, можно примерно рассчитать, что для выполнения Москвой нормы солнечного сияния в этом месяце необходимо полноценных 8 дней с хорошей малооблачной погодой.



Старт дан 5 февраля. В условиях холодного антициклона можно найти немало плюсов, одним из которых и является малооблачная погода. Считаем все вместе часы и минуты и верим в солнечную победу! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



