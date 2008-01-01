Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Суббота, 6 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура в Москве -14..-12, по области -17..-12 градусов. Ветер северо-западный 5-10м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

В Москве и Подмосковье заметно похолодало, атмосферное давление продолжит рост, но останется еще немного ниже нормы. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для людей молодого возраста, тренированных и здоровых, такая погода не вызовет нагрузки на организм. Но лицам, предрасположенным к спастическим реакциям, особенно страдающим бронхиальной астмой с частыми приступами, гипертоникам, лицам с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца и перенесшим в недавнем острые респираторные заболевания, стоит быть более внимательными к своему состоянию, при выходе на улицу иметь при себе лекарственные средства первой помощи, по возможности, лучше ограничить пребывание на улице. У лиц с кожными заболеваниями могут развиваться аллергические реакции на холод. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
-13
Сб.
6 фев.
-13
Вс.
7 фев.
-10
Пн.
8 фев.
-16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Клонкарри		 -51
Шелагонцы

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Гулбарга

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100