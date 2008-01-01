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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Суббота, 6 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура в Москве -14..-12, по области -17..-12 градусов. Ветер северо-западный 5-10м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



В Москве и Подмосковье заметно похолодало, атмосферное давление продолжит рост, но останется еще немного ниже нормы. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для людей молодого возраста, тренированных и здоровых, такая погода не вызовет нагрузки на организм. Но лицам, предрасположенным к спастическим реакциям, особенно страдающим бронхиальной астмой с частыми приступами, гипертоникам, лицам с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца и перенесшим в недавнем острые респираторные заболевания, стоит быть более внимательными к своему состоянию, при выходе на улицу иметь при себе лекарственные средства первой помощи, по возможности, лучше ограничить пребывание на улице. У лиц с кожными заболеваниями могут развиваться аллергические реакции на холод. / meteonovosti.ru /



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