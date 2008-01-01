Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 6 февраля

  Исходя из анализа многолетних наблюдений за погодой в Москве, можно заметить, что в феврале с каждым днем среднесуточная температура воздуха становится выше на 0.2 градуса.

Для 6 февраля климатической нормой является температура воздуха -9.1 градуса.

Но абсолютные величины заметно отличаются от этого показателя. Так 1929 году отметился морозами в -38.2 градуса.

А 2002 год, напротив, продолжил череду рекордно теплых дней, установив в феврале четвертый по счету рекорд месяца, с экстремумом дня +7.0 градусов.

Сильными осадками отметился день 6 февраля в 1958 году, когда на московской земле выпало 10.4 мм при месячной норме 36 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-15
Вс.
7 фев.
-12
Пн.
8 фев.
-15
Вт.
9 фев.
-17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Накхонсаван		 -46
Оленек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Куэрнавака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100