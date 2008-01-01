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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 6 февраля



Исходя из анализа многолетних наблюдений за погодой в Москве, можно заметить, что в феврале с каждым днем среднесуточная температура воздуха становится выше на 0.2 градуса.



Для 6 февраля климатической нормой является температура воздуха -9.1 градуса.



Но абсолютные величины заметно отличаются от этого показателя. Так 1929 году отметился морозами в -38.2 градуса.



А 2002 год, напротив, продолжил череду рекордно теплых дней, установив в феврале четвертый по счету рекорд месяца, с экстремумом дня +7.0 градусов.



Сильными осадками отметился день 6 февраля в 1958 году, когда на московской земле выпало 10.4 мм при месячной норме 36 мм. / meteonovosti.ru /



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