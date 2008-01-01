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Новости погоды


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В южном полушарии продолжается сезон тропических циклонов


ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 6 февраля

  На юго-западе Индийского океана сформировался тропический циклон "FARAJI". Он располагается почти в двух тысячах километров от острова Родригес и продвигается на юг со скоростью 9 км/ч. Скорость ветра вблизи центра составляет 65 км/час с порывами до 95 км/час.

По последним данным на 6 февраля в 9 часов по московскому времени давление в центре "FARAJI" понизилось до 985 гПа, остиг стадии сильного тропического шторма, скорость ветра увеличилась до 100 км/час, продолжает двигаться на юг с прежней скоростью.

По предварительным расчетам, 6 февраля в 21 час по московскому времени, "FARAJI" достигнет стадии тропического циклона, скорость ветра вблизи центра составит 120 км/час.

Наибольшего развития тропический шторм достигнет 8 февраля в 9 часов по московскому времени, скорость ветра вблизи центра может достигнуть 170 км/час.

К 11 февраля в 9 часов по московскому времени, "FARAJI" ослабеет до стадии сильного тропического шторма и скорость ветра вблизи центра не превысит 100 км/час.

При этом опасности для суши он не представляет. / meteonovosti.ru /
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