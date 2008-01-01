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Холод прорвался на Канарские острова
ИА "Метеоновости" / 12:00 Суббота, 6 февраля
Атлантический циклон, во второй половине уходящей недели, вышел на Пиренейский полуостров, а его холодные атмосферные фронты дотянулись до Канарских островов, которые находятся у северо-западного побережья Африки.
Мощное вторжение холода, стало причиной существенного понижения температуры. В горных районах температура опустилась ниже ноля градусов, выпал снег.
Самая низкая температура 4 февраля была зафиксирована на острове Тенерифе на вулкане Тейде. Метеостанция Центра атмосферных исследований Исанья, которая находится на высоте 3555 метров над уровнем моря, зарегистрировала -12 градусов. Мало того, при такой низкой температуре дул сильный ветер, утром 5 февраля его порывы достигали 110 км/ч. / meteonovosti.ru /
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