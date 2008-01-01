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Новости погоды


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Урал: рекордное тепло сменится морозами


ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 6 февраля

  В последний рабочий день уходящей недели Урал находился в теплом секторе циклона, чей центр располагался над Камой. С ним были связаны сильные снегопады на севере Свердловской области. Но помимо осадков, на Среднем и Южном Урале были зарегистрированы рекордно высокие температуры. Среднесуточное значение 5 февраля превысило климатическую норму на 10-12, а местами и на 14-16 градусов.

В Пермском крае обновились инструментальные наблюдения в населенном пункте Бисер, где температура повысилась до -0.3, что выше предыдущего рекорда на 1.5 градуса пятилетней давности. В Перми новый абсолютный максимум для 5 февраля теперь 1.9, что выше прежнего на 1.1 градуса и тоже пятилетней давности.

В Красноуфимске (Свердловская область) воздух разогревался до 1.8, предыдущий рекорд 1.2 градуса наблюдался в 2016 году

Но больше всего рекордно высоких температур зафиксировано в Челябинской области. В Златоусте 5 февраля столбик термометра добрался до отметки +3, прежний рекорд 0.3 градуса продержался с 1983 года. В Троицке и Магнитогорске новый абсолютный максимум для 5 февраля теперь составляет +2.6 градуса.

Но уже в ночь на воскресенье в тыл уходящего циклона, обрушится арктический воздух. Его вторжение будет сопровождаться снегом, на Среднем Урале до сильного, в горах Свердловской области ночью очень сильный снег; местами небольшой снег будет отмечаться в дневные часы и в Челябинской области; метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, в Челябинской области сильная. Западный ветер в Курганской и Свердловской областях усилится в порывах до 20 м/с, в Челябинской 12-17 м/с, но отдельные порывы могут достигнуть штормовой силы, 25 м/с.

В течение суток морозы усилятся: в Пермском крае до 17..22, в Свердловской области до -12..-17, ночью на крайнем севере и вовсе до -31 градуса; в Курганской -9..-14, к вечеру понижение температуры до -15..-20; в Челябинской области ночью -15..-20, при прояснениях до 25 мороза, днем -11..-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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