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Новости погоды


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Калифорния: сезон дождей может смениться сухой погодой


ИА "Метеоновости" / 13:02 Суббота, 6 февраля

  В Калифорнии прошедший 2020 год оказался самым плохим сезоном лесных пожаров, в результате которых выгорело более 17 тысяч квадратных километров леса. Лесные пожары, как правило, прекращались, когда начинался сезон дождей.

Однако, последние проведенные исследования специалистами, дали повод сделать не очень приятный вывод: с каждым годом сезон дождей в Калифорнии начинается позже. Во всяком случае, он уже начинается на месяц позже, чем 60 лет тому назад. Сезон дождей не только смещается, но и сокращается. Причиной тому, как считают специалисты - глобальное потепление, в котором виноват человек.

Задержка начала дождей связана еще и с изменениями в атмосферной циркуляции. Таким образом, со временем Калифорния может стать преимущественно сухой, а другие штаты - более дождливыми. / meteonovosti.ru /
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