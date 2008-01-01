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Францию циклоны заливают дождями

ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 7 февраля



Атлантические циклоны, проторившие дорогу через Пиренейский полуостров, поливают дождями разной интенсивности и продолжительности.



Так, один из мощных и глубоких циклонов, которому наши зарубежные коллеги присвоили имя "Жюстин", обрушился проливными дождями на юго-запад Франции, где реки вышли из берегов. В результате в зоне наводнения оказалось несколько департаментов, многие вынуждены были покинуть свои дома.



Особенно сложная ситуация сложилась в департаментах Ло-и-Гаронна и Жиронда. Городок Марманд и его окрестности практически полностью окружены водой. Уровень воды в реке Гаронна все еще находится на критической отметке.



В воскресенье дожди ослабеют и пройдут местами, но в начале будущей недели сюда прибудет очередной циклон - уроженец Атлантики, а значит, дожди возобновятся. / meteonovosti.ru /



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