

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Урал бьет рекорды по теплу и осадкам

ИА "Метеоновости" / 11:56 Воскресенье, 7 февраля



Накануне мы уже писали о рекордном тепле, пришедшем на Урал. Минувшая суббота тоже выдалась теплой, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 12-14, а местами и на 15-17 градусов, и в ряде населенных пунктов вновь обновились абсолютные максимумы для 6 февраля. Среди рекордсменов знакомые названия: Пермь, Бисер (Пермский край), Троицк (Челябинская область), Курган, Красноуфимск (Свердловская область). Но есть и вновь присоединившиеся.



В Туринске (Свердловская область) температура повышалась до 3.6, что выше прежнего абсолютного максимума на 2.6 градуса зафиксированного в 1948 году. В Шадринске (Курганская область) столбик термометра добрался до отметки 4.7, предыдущий рекорд для 6 февраля 2.5 градуса наблюдался в 1948 году.



Но помимо температурных рекордов, были зарегистрированы и рекорды по осадкам. В Ивделе (Свердловская область) 6 февраля выпало 8 мм, прежний рекорд 6.6 мм продержался с 198 года. В населенном пункте Бисер (Пермский край) выпало рекордное количество осадков 13 мм, прежний 7.3 мм наблюдался в 1948 году.



Но уже сегодня, в воскресенье, Урал оказался во власти студеного воздуха, на Среднем Урале днем -17..-18, на Южном Урале -10..-14 градусов.



Новая неделя принесет дальнейшее усиление морозов, в Пермском крае в течение суток -22..-27, местами на севере ниже -30 градусов. В Челябинской и Курганской областях днем -15..-20, в Свердловской до 23 мороза. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



