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На Камчатке сильный снег, штормовой ветер и метели

ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 7 февраля



Накануне над дальневосточными островами располагалась обширная область низкого атмосферного давления, которую формировали циклоны.



В Магаданской области один из них отметился снегом, мокрым снегом, количеством до 17 мм, при ветре до 28 м/с кружила метель. Сильная метель при ветре до 30 м/с наблюдалась и в Камчатском крае.



В воскресенье 7 февраля атмосферные вихри объединились в один, центр которого располагается к востоку от Камчатки, на акватории Берингова моря. На большей части Камчатского края снегопады разной интенсивности и продолжительности, с сильным ветром и метелями.



В начале новой недели в ночные и утренние часы в южной половине края сохранятся снегопады, местами сильные, днем они ослабеет и перейдут в разряд небольших и умеренных, при ветре 15-20 м/с метели. Зона сильных снегопадом охватит восток северных районов Камчатки, ветер 15-20, местами его порывы могут достигать 25-30 м/с, метели. / meteonovosti.ru /



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