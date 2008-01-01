Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
7 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке сильный снег, штормовой ветер и метели


ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 7 февраля

  Накануне над дальневосточными островами располагалась обширная область низкого атмосферного давления, которую формировали циклоны.

В Магаданской области один из них отметился снегом, мокрым снегом, количеством до 17 мм, при ветре до 28 м/с кружила метель. Сильная метель при ветре до 30 м/с наблюдалась и в Камчатском крае.

В воскресенье 7 февраля атмосферные вихри объединились в один, центр которого располагается к востоку от Камчатки, на акватории Берингова моря. На большей части Камчатского края снегопады разной интенсивности и продолжительности, с сильным ветром и метелями.

В начале новой недели в ночные и утренние часы в южной половине края сохранятся снегопады, местами сильные, днем они ослабеет и перейдут в разряд небольших и умеренных, при ветре 15-20 м/с метели. Зона сильных снегопадом охватит восток северных районов Камчатки, ветер 15-20, местами его порывы могут достигать 25-30 м/с, метели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-12
Пн.
8 фев.
-12
Вт.
9 фев.
-14
Ср.
10 фев.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Тамале		 -49
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бетул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100