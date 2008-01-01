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Новости погоды


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Пыльная буря из Африки накрыла юг Европы


ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 7 февраля

  Обычно, пыль из Сахары добирается до Европы осенью и зимой, когда дует сильный южный ветер из Африки. По мнению зарубежных ученых, пыльные бури стали случаться здесь чаще, объясняя это изменениями климата.

В этот раз пыльная буря накрыла Францию, Швейцарию, Андорру и Испанию. При этом концентрация пыли в Андорре стала максимальной за весь период наблюдений, которое ведется с 2005 года.

По предварительным прогнозам пыльная буря может затронуть Италию, Германию, Австрию и Чехию. / meteonovosti.ru /
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