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Аномальное тепло заглянуло в Тюменскую область

ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 7 февраля



Обширный и глубокий циклон, центр которого располагается над Уралом, охватил своим теплым сектором Тюменскую область. Накануне среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 16-17 градусов. В ряде населенных пунктов были зафиксированы абсолютные максимумы температуры для 6 февраля.



В Тюмени в субботу столбик термометра добрался до отметки 4.5, что выше прежнего рекорда на 3.5 градуса, продержавшегося с 1989 года. В Тобольске (Тюменская область) было 3.1, предыдущий абсолютный максимум -0.5 градуса зафиксирован в 1903 году. В Ишиме (Тюменская область) температура повышалась до 2.9, прежний рекорд 0.6 градуса отмечался в 1993 году.



Рекордно высокие температуры наблюдались и в Ханты-Мансийском округе. В Ханты-Мансийске 6 февраля обновился рекорд 1989 года, который составлял -0.8, новый теперь 0.9 градуса. В Леушах (Ханты-Мансийский округ) воздух прогрелся до 2.5, предыдущий 06 градуса наблюдался в 1989 году.



Помимо температурных рекордов в Няксимволе (Ханы-Мансийский округ) выпало рекордное количество осадков, 6 февраля зафиксировано 10 мм, прежний рекорд 8.1 мм продержался с 1961 года.



Воскресный день еще будет теплый и с небольшими осадками, поэтому не исключены и новые рекорды температуры.



Но уже ближе к вечеру с вторжением арктического воздуха столбик термометра стремительно поползем вниз.



В Тюменской области температура понизится до -12..-17, на западе Ханты-Мансийского округа до -19..-24. А на северо-западе и до -30 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться снегом разной интенсивности и продолжительности, местами сильным, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, ветер окрепнет в порывах до 19 м/с, а местами и до 23 м/с, поднимутся метели.



В начале новой недели продолжится понижение температуры. / meteonovosti.ru /



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