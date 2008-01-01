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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:04 Понедельник, 8 февраля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет практически идентичной погоде прошедшего дня: переменная облачность и без существенных осадков. Если характер погоды обрисовать языком, описывающим синоптическую ситуацию, то сегодня - это мало градиентное поле области повышенного давления.

По сведению Метеобюро Москвы и области днём 8 февраля максимальная температура воздуха в столице составит -12..-10 градусов, по области -15..-10. Ветер слабый.

За счет повышенной влажности по тепло ощущению, будет казаться гораздо холоднее, чем на самом деле и это окажет неблагоприятное влияние на здоровье и самочувствие не только людей с различными заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, но и практически здоровых.

Особенно следует быть осторожными тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов, органов дыхания, с различными кожными и аллергическими заболеваниями. Без крайней необходимости не стоит выходить на морозный воздух, строго выполнять лечебные и профилактические назначения врача. Дополнительную нагрузку на организм метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами может оказывать и неустойчивый геомагнитный фон. При неприятных ощущениях в области сердца, "скачках" артериального давления, головных болях и др. необходимо принять лекарства, снимающие симптомы имеющегося заболевания, седативные препараты растительного происхождения.

Геомагнитный фон 8 февраля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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