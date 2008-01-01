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Новости погоды


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Сильный мороз в Москве сменится рекордным снегопадом


ИА "Метеоновости" / 07:58 Понедельник, 8 февраля

  Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона.

В начале недели погоду в центральной России будет формировать область повышенного давления, с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха. Во вторник, 9 февраля, в столице будет холодно, ночью около -25 градусов, и днем мороз до -15, , что ниже нормы на10-11 градусов. Эти сутки обещают быть самыми холодными с начала зимы. Но солнце днем "скрасит" морозный эффект.

А в пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах. Сильный снег будет лепить всю пятницу, за сутки на города выпадет рекордное количество осадков. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 мм и принадлежит 1973 году. И одним днем снегопад не обойдется. За пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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