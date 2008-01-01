

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:05 Понедельник, 8 февраля



В столичном мегаполисе день ото дня морозы становятся крепче. После холодной ночи в Москве с температурой -20..-22 градуса, днем морозы станут мягче -12..-14, тем не менее, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Но до рекордных значений не дотягиваем.



Самая низкая температура -33.8 градуса 8 февраля наблюдалась в 1929 году, а самая высокая +6 градусов - в 1989 году. В 2001 году в этот день в Москве выпало 14 мм осадков при норме в 36 мм.



В прошлом, 2020 году, в столице было холодно: ночью -15, днем -6.6 градуса, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 10.9 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



