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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:05 Понедельник, 8 февраля

  В столичном мегаполисе день ото дня морозы становятся крепче. После холодной ночи в Москве с температурой -20..-22 градуса, днем морозы станут мягче -12..-14, тем не менее, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Но до рекордных значений не дотягиваем.

Самая низкая температура -33.8 градуса 8 февраля наблюдалась в 1929 году, а самая высокая +6 градусов - в 1989 году. В 2001 году в этот день в Москве выпало 14 мм осадков при норме в 36 мм.

В прошлом, 2020 году, в столице было холодно: ночью -15, днем -6.6 градуса, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 10.9 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Йола		 -43
Доусон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Гриффит

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