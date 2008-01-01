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В Ленинградской области ожидаются морозы до -28

ИА "Метеоновости" / 09:12 Понедельник, 8 февраля



В минувшие дни зима показала, что больше не намерена либеральничать и проявила настоящий русский характер. В выходные в Санкт-Петербурге сохранялась холодная погода с ночными морозами до -16 и дневной температурой -8..-10. Для Северной столицы такие значения на 5-6 градусов ниже средних многолетних. Хоровод легких снежинок добавлял зимнего антуража, но нарастанию снежного покрова не способствовал - по интенсивности снег был слабым.



На этой неделе все попытки Атлантики изменить ситуацию в сторону потепления не увенчаются успехом. В нижней и средней тропосфере будут преобладать ветра северных направлений, а значит, арктическое вторжение продолжается. Жителей Санкт-Петербурга ночью ожидает двадцатиградусный мороз, жителям области надо готовится к стуже до -25..-28, преобладающая температура днем -12..-17. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Ветер переменный, слабый, во второй половине недели - северо-восточный, порывистый. / meteonovosti.ru /



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