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Новости погоды
Сильнейший снегопад в Москве!
ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 8 февраля
По всем нашим расчетам в конце рабочей недели на Москву обрушится сильнейший снегопад. Снег начнется уже ночью в пятницу, 12 февраля, и продолжится до воскресенья. За несколько дней на столицу выпадет более половины месячной нормы осадков, сугробы подрастут, как минимум, на 20 сантиметров!Сейчас в столице высота снега 31-35 сантиметров.
Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром, значительным ухудшением видимости, заносами на дорогах.
В нынешнем сезоне это будет самый сильный снегопад. / meteonovosti.ru /
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