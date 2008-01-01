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Новости погоды


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Сильнейший снегопад в Москве!


ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 8 февраля

  По всем нашим расчетам в конце рабочей недели на Москву обрушится сильнейший снегопад. Снег начнется уже ночью в пятницу, 12 февраля, и продолжится до воскресенья. За несколько дней на столицу выпадет более половины месячной нормы осадков, сугробы подрастут, как минимум, на 20 сантиметров!Сейчас в столице высота снега 31-35 сантиметров.

Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром, значительным ухудшением видимости, заносами на дорогах.

В нынешнем сезоне это будет самый сильный снегопад. / meteonovosti.ru /
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