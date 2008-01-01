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Горы в снегу, дороги во льду

ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 8 февраля



Атмосферные фронты обширного циклона с центром над севером Италии дотянулись до Краснодарского края. И вновь сильные осадки и порывистый ветер. 7 и ночью 8 февраля в Адыгее выпал сильный снег, количество осадков достигло 23 мм в пересчете на воду. Снежные шапки в горах заметно подросли. А в Краснодарском крае температура воздуха была выше, поэтому только снегом стихия не ограничилась. Прошли сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, их количество достигло 21 мм. Мокрый снег налипал на провода, ветви деревьев и постройки. Диаметр отложений увеличился до 15 мм. В самом Краснодаре вновь снег на улицах убирают не только коммунальные службы, но и жители города. Но силы неравны. Движение на улицах затруднено, есть перебои с общественным транспортом. Но работа по борьбе с последствиями снегопада продолжается.



Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодной обстановки: циклонический вихрь постепенно перемещается на юго-восток. Осадки в Краснодарском крае будет продолжаться до 9 февраля. Снегопады и дожди будут сопровождаться порывистым ветром. На улицах образуется сильная гололедица. / meteonovosti.ru /



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