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На юге Сибири тепло, но очень ветрено

ИА "Метеоновости" / 12:10 Понедельник, 8 февраля



Арктический холод захватывает новые территории. Добрался он до средней полосы Европейской России, проник в Поволжье и на Урал. Температура воздуха здесь заметно ниже привычных значений. А на юге Сибири, во владениях теплого сектора циклона, положительная аномалия температуры, доходящая в южных районах Красноярского края до 18 градусов! В такой ситуации вновь пришлось дополнять климатический справочник - снова воздух прогрелся до рекордных показателей. Днем 7 февраля до +5 градусов прогрелся воздух в Томске. В Красноярске термометры показали +4,3 градуса. В Кемерово +3,3, в Кургане +1,8, в Новосибирске и в Барнауле +2,2 градуса. Но не только рекордами температуры запомнился минувший день. В регионе было очень ветрено, отчего температурные рекорды прошли незамеченными - казалось, что на улице гораздо холоднее. Ветер в южных районах Сибири усиливался до 18-23 м/с, а в горах Алтая достигал порывах 27 м/с.



8 и 9 февраля влияние циклона сохранится, ожидается теплая погода, но по-прежнему ветрено, местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. / meteonovosti.ru /



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