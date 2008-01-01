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Новости погоды


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Очередной циклон портит погоду на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 12:55 Понедельник, 8 февраля

  Циклонический вихрь с центром над югом Камчатки, продолжает портить погоду не только на полуострове. Атмосферные фронты этого вихря дотягиваются до Курильских островов. В зоне действия фронтов Чукотка и Магаданская область. 7 и ночью 8 февраля в Камчатском крае прошел сильный снег, выпало до 24 мм осадков, мела метель, ветер в порывах усиливался до 27 м/с. В Магаданской области ветер был еще сильнее, до 26-31 м/с, снега выпало еще больше, до 26 мм в пересчете на воду. На Чукотке и на северных Курилах прошел снег, мели метели при ветре 17-22 м/с.

До 10 февраля циклон сохранит влияние на Дальнем Востоке. На Чукотке, на Камчатке, в Магаданской области и на островах ожидаются снегопады, местами сильные, метели при ветре в порывах до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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