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Сильное похолодание в Бельгии

ИА "Метеоновости" / 13:31 Понедельник, 8 февраля



Вслед за Нидерландами значительное ухудшение погодных условий настигло и Бельгию. Желтый уровень метеоопасности объявлен на территории всей страны. Предупреждение о сильном похолодании и снегопадах сохранится в Бельгии до четверга, 11 февраля.



В Валлонском и Фламандском регионах, а также в центральной части страны ожидаются обильные осадки и снижение температуры воздуха в среднем до -8..-10 градусов. В горной системе Арденны, проходящей через юго-восток Бельгии, дожди сменятся снегом и приведут к гололедице из-за похолодания. В Антверпене высота снежного покрова достигнет 10 см уже к вечеру понедельника, 8 февраля.



Во вторник, 9 февраля, во многих регионах, включая Брюссель, ожидается переменная облачность без осадков. Минусовая температура воздуха сохранится до конца недели, в частности во Фландрии, граничащей с Нидерландами. / meteonovosti.ru /



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