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Высокая лавиноопасность в США

ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 8 февраля



В трех американских штатах установлен высокий уровень опасности схода лавин: предупреждения об угрозе были объявлены в Колорадо, Монтане и Юте. Жертвами данного природного явления стали уже 10 человек, катающихся на лыжах или совершавших пешие прогулки в вышеуказанных регионах.



В пятницу, 5 февраля, в штате Юта прошли сильные снегопады, что вкупе с сильным западным ветром привело к возникновению крупных лавин на склонах, расположенных выше лесного пояса. Находясь в данном регионе, необходимо придерживаться склонов крутизной до 30 градусов и отказаться от прогулок по лесным массивам.



В соседнем штате Колорадо из-за схожих погодных условий сход лавин возможен даже на самой низкой границе произрастания деревьев, простирающейся от горного леса до долин с относительно ровной поверхностью. В пятницу, 12 февраля, в штате вновь ожидаются сильные снегопады.



В Монтане в самой большой опасности оказался город Мизула, расположенный в долине у подножья горного хребта Биттерут. Опасность схода лавин в регионе неустанно растет из-за повышения температуры воздуха, сильного ветра и снегопадов, которые продлятся до вторника, 9 февраля. / meteonovosti.ru /



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